Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
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Дмитрий Песков
Да, телефонный разговор подтверждаю. Он планируется сегодня вечером.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:09

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