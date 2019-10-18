Эрдоган заявил, что воспринимает встречу с Путиным, которая состоится в Сочи 22 октября, как очередной этап реализации шагов по Сирии. Ранее о переговорах глав России и Турции по обстановке на северо-востоке Сирии сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эрдоган намерен обсудить с Путиным новые шаги по Сирии

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