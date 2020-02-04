Турецкие военные не покинут наблюдательные пункты в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 февраля турецким журналистам на борту своего самолета, сообщает газета Sabah.

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