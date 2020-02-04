Армия и оружие
Красная веснаЭрдоган: турецкие военные не собираются покидать сирийский Идлиб
Турецкие военные не покинут наблюдательные пункты в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 февраля турецким журналистам на борту своего самолета, сообщает газета Sabah.
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Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Здоровье
Зараженных коронавирусом иностранцев депортируют из России
Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Футбол
Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию
Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
Общество
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Технологии
Google Maps принял тележку с 99 смартфонами за автомобильную пробку
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Армия и оружие
Турция обстреляла российских военных в Сирии
Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Политика
Путин рассказал о причинах увольнения Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин объяснил, что уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, потому что у него не было чувства уважения к людям.
Космос
В России запатентовали аппарат для ловли космического мусора
Российские инженеры получили 2 патента на аппарат, предназначенный для ловли и переработки космического мусора в топливо, сообщила обладатель патентов, сотрудница компании «Российские космические системы» Мария Баркова.
Авто
УАЗ презентовал экспедиционную «Буханку» за 1 млн рублей
Автолюбители уже могут сделать заказы на авто у дилеров. Цена спецбуханки – 974 900 рублей.
Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Шоу-бизнес
Григория Лепса прооперировали во Франции
Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Экономика
Минск ежегодно платит России по кредитам $1 млрд — Лукашенко
Ежегодные выплаты Белоруссии по кредитам России составляют 1 млрд долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Общество
Бывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором.
Политика
Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.
Политика
Гутерреш призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов
Проблема выдачи американских виз дипломатам различных стран, намеревающимся принять участие в работе ООН в Нью-Йорке, должна быть разрешена, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
Футбол
Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.