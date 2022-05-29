РИА НовостиЭрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в неискренности после переговоров о вступлении в НАТО"К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали", — сказал глава государства.РИА НовостиЭрдоган отметил, что по улицам Стокгольма «продолжают ходить террористы, которых защищают полицейские».Известия18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.ИзвестияЕсли Турция ответит странам согласием, то Североатлантический альянс, по словам Эрдогана, «не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов».Народные новостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Life.ruPravda.RuТК ЗвездаКомсомольская правдаМолваПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаREGNUMРБКЦарьградЦентральная Служба НовостейDaily StormПодробнее о событииЭрдоган выразил недовольство переговорами со Швецией и ФинляндиейRT на русском09:50Эрдоган: переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией прошли не на том уровнеИзвестия08:35Эрдоган обвинил Финляндию и Швецию в нечестности после переговоров по вступлению в НАТОLenta.ru09:11Эрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в неискренности после переговоров о вступлении в НАТОРИА Новости08:50Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТОТАСС09:21Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТОРБК08:15Президент Турции Эрдоган: переговоры с Финляндией и Швецией не прошли на ожидаемом уровнеГазета.Ru07:58Показать ещёОценить777Поделиться