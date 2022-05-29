Будьте в Плюсе

Эрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в неискренности после переговоров о вступлении в НАТО

"К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали", — сказал глава государства.
РИА Новости
Эрдоган отметил, что по улицам Стокгольма «продолжают ходить террористы, которых защищают полицейские».
Известия
18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.
Известия
Если Турция ответит странам согласием, то Североатлантический альянс, по словам Эрдогана, «не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов».
Народные новости

Подробнее о событии

Эрдоган выразил недовольство переговорами со Швецией и Финляндией
RT на русском09:50
Эрдоган: переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией прошли не на том уровне
Известия08:35
Эрдоган обвинил Финляндию и Швецию в нечестности после переговоров по вступлению в НАТО
Lenta.ru09:11
Эрдоган упрекнул Финляндию и Швецию в неискренности после переговоров о вступлении в НАТО
РИА Новости08:50
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТО
ТАСС09:21
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией о НАТО
РБК08:15
Президент Турции Эрдоган: переговоры с Финляндией и Швецией не прошли на ожидаемом уровне
Газета.Ru07:58

Интересное

Садальский назвал передачу «Сегодня вечером» с Цискаридзе «жрун-клубом»

Актер назвал программу «жрун-клубом». В своем микроблоге Станислав Садальский опубликовал рейтинги передач, выходящих на Первом канале.
Актуальные Новости10:33

«Выглядит хуже бомжа». Жизнь даёт Емельяненко последний шанс — надо пользоваться

Скандального Александра Емельяненко в последние месяцы не раз подозревали в возвращении к разгульной жизни.
Чемпионат10:30

Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости, об этом политик написал в своем Telegram-канале.
РИА Новости11:09

Польша поставила Украине 18 самоходных гаубиц KRAB

Украинская армия получила от Польши 18 современных самоходных гаубиц KRAB.
ТАСС09:18

Морпех 36-й бригады ВСУ признался в убийстве пленного в Мариуполе

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Евган признался в убийстве пленного солдата.
Народные новости11:03

Зеленский посетил Харьковскую область Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными.
Известия11:56

Посол России в Великобритании Келин заявил об отсутствии планов по захвату Киева

Российское руководство не ставило целью захват или оккупацию Киева в ходе специальной военной операции на Украине.
Lenta.ru06:50

Минобороны: российская авиация уничтожила крупный арсенал украинских войск в Кривом Роге

Российские ВКС ракетами большой дальности уничтожили крупный арсенал украинской армии в Кривом Роге, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости05:12

Французы раскритиковали просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к российскому лидеру Владимиру Путину по Украине.
Известия06:30