Политика
Красная веснаЭрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве с ПНС Ливии
Меморандум о военной взаимопомощи между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии ратифицировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 26 декабря сообщает официальное правительственное издание Турции Resmi gazete.
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Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует разбавлять крепкий алкоголь
Роспотребнадзор советует разбавлять крепкий алкоголь, чтобы минимизировать вред для организма, передает "Интерфакс".
Политика
Козак назвал «каплей в море» $3 млрд выплат Украине
Соглашение о поставке газа из России в европейские страны через Украину заканчивается в конце декабря 2019 года.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Общество
Жители стран Персидского залива наблюдали солнечное затмение
Здоровье
Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема
Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Иран и Сирию не убивать людей в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил в Twitter Россию, Иран и Сирию в том, что они намерены убивать гражданских лиц в сирийском Идлибе.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Происшествия
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Политика
Путин посетил балет в Большом театре
Президент России Владимир Путин посетил новогоднее представление в Большом театре. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Россия нашла корабли для помощи в строительстве «Северного потока-2»
Россия нашла корабли для помощи в завершении строительства «Северного потока-2».
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета
Песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" спел странствующий бард Лютик, который является одним из главных героев саги Анджея Сапковского.
Политика
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии
Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
Транспорт
В Крыму хотят к лету запустить поезда в Краснодар и Анапу
По словам министра транспорта Республики Крым Сергея Карпова, от крымчан постоянно поступают просьбы о прямом железнодорожном сообщении между Крымом и ближайшим крупным городом материка — Краснодаром.
Гаджеты
Китайцы анонсировали процессоры не хуже современных AMD
Сообщается, что производительность этих процессоров будет соответствовать более современным CPU от AMD (видимо, имеются в виду те, что выпустят в будущем).
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Общество
Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела
Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Шоу-бизнес
Рита Грачева показала свои шрамы в новой откровенной фотосессии
Жертва «подмосковного Отелло» Маргарита Грачева поделилась с подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» кадрами из своей новой откровенной фотосессии.
Футбол
«Лучший – это я»: Роналду назвал себя игроком без недостатков
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему лучшего игрока в современном футболе.
Финансы
Рубль к концу года выглядит необоснованно сильным
К концу 2019 года рубль значительно укрепился.
Фигурное катание