Меморандум о военной взаимопомощи между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии ратифицировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 26 декабря сообщает официальное правительственное издание Турции Resmi gazete.

Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве с ПНС Ливии

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