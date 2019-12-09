Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Россиянам придется платить налог за отдых в Турции

URA.Ru08:41

Эрдоган утвердил налог на проживание в отелях Турции

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В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Интерфакс05:53

Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции

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Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях

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В Турции туристы будут платить налог за проживание в отелях

ТАСС07:29

Новшество в туризме: надо ли облагать гостей налогом

Sputnik Азербайджанвчера в 05:33
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Спорт

Медведев прокомментировал решение WADA

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
RT на русском 08:04
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Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
РБК 09:18
Политика

Украина подсчитала потери от «российской агрессии»

Потери украинской экономики от «российской агрессии» составляют от 50 до 150 миллиардов долларов.
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Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 09:01
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В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
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Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
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Снайперская винтовка с дистанционным управлением появится в России

Напомним, ранее появилась информация о создании в России винтовки ORSIS-375CT, способной стрелять на 2 километра.
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Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
Общество

Медведев раскритиковал регионы из-за невозможности реформы системы ТБО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал объяснений от губернаторов ряда регионов из-за невозможности совершения реформы обращения с твёрдыми бытовыми отходами.
REGNUM 08:43
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Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
РИА Новости 06:15
Общество

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
РИА Новости 09:13
Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 08:29
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Авто

Появилась информация о Lada Granta нового поколения

Первые сообщения о выпуске LADA Granta новой генерации появились около 4 лет назад, а накануне стало известно, что авто будет создано на французской платформе B0.
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Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Политика

В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США

Ранее сообщалось, что посол США в Дании Карла Сандс выразила недовольство приглашением на конференцию аналитика Стенли Слоана, эксперта американского отделения Атлантического совета.
Страна Советов on-line 08:06
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru 08:18
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Армия и оружие

На Украине засекретили информацию о суицидах в армии

Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.
Lenta.ru 09:21
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Политика

Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Взгляд.ру 05:06
Футбол

Дзагоев: «Мне непонятно раскачивание лодки в „Алании“ и претензии в адрес Габулова»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал ситуацию со сменой президента «Алании».
Sport24.ru 08:01
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
РБК 07:57
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