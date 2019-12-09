Общество
РИА НовостиЭрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях. Текст документа опубликован в официальном издании Resmi Gazetе. Нововведения должны вступить в силу с 1 апреля 2020 года.
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Авто
Дизельный Mercedes G 350 d появился в России
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СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
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Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Шоу-бизнес
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9-летний сын Алены Водонаевой травмировал лицо Сегодня же Алена Водонаева рассказала о новом происшествии, которое случилось, пока Богдан был отца.
Общество
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Общество
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Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Политика
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Российский флаг был разорван демонстративно. Украинские националисты решили высказать свои «хотелки» российским журналистам.
Спорт
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Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция напоминаний
Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
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Взыскание долгов с пенсий могут запретить
Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».
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Huawei назвала дату выхода собственной замены Android
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Общество
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Малышева назвала опасные советы при пищевых отравлениях
Ранее Малышева назвала самые бесполезные средства при лечении простуды, которые пользуются широкой популярностью у россиян.