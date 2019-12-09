Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях. Текст документа опубликован в официальном издании Resmi Gazetе. Нововведения должны вступить в силу с 1 апреля 2020 года.
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