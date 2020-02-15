с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии. Турецкий лидер поговорил с журналистами в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Здоровье Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Космос Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.

Биатлон Йоханнес Бё раскритиковал Логинова после его победы на чемпионате мира Восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё считает, что россиянин Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 поступил неразумно, отказавшись от общения с прессой в микст-зоне.

Экономика Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги Медиков на три года освободили от налога В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.

Политика Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.

Спорт Кулижников с новым рекордом мира победил на ЧМ по конькобежному спорту Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в американском Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом.