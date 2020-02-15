Политика
ТАССЭрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии. Турецкий лидер поговорил с журналистами в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.
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с чего всё началось
Ранее господин Эрдоган обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».Коммерсантъ15:42
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Здоровье
Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.
Политика
Глава МИД Японии сообщил о новой фазе в переговорах с Россией
Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры российской и японской сторон перешли в иную фазу, цитирует ТАСС.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
Во Франции скончался пациент, зараженный коронавирусом COVID-19. Это первый смертельный случай на территории Европы, передает AFP.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, оно составило 285 человек.
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Общество
Российский губернатор назвал вещь страшнее коррупции
Губернатор Костромской области Сергей Ситников назвал вещь, которая, по его мнению, страшнее коррупции.
Космос
Найден ближайший к Земле молодой газовый гигант
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Биатлон
Йоханнес Бё раскритиковал Логинова после его победы на чемпионате мира
Восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё считает, что россиянин Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 поступил неразумно, отказавшись от общения с прессой в микст-зоне.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Экономика
Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги
Медиков на три года освободили от налога В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.
Культура
«Слабое звено» возвращается: до премьеры остались считанные часы
Легендарное шоу «Слабое звено» возвращается на экраны спустя 15 лет уже сегодня на телеканале «МИР».
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Гаджеты
Xiaomi из-за коронавируса начала поднимать цены на смартфоны
Специалисты полагают, что повышение цены временное и связано оно с коронавирусом, из-за которого в Китае закрыли заводы.
Общество
В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане
Митинг, посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел 15 февраля в Цхинвале. Об этом сообщает агентство «Рес».
Кино
Эксперты «прохладно» отреагировали на фильм «Соник в кино»
Эксперты восприняли данную экранизацию некогда популярной игры достаточно прохладно. Премьера ленты уже состоялась на территории США.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Здоровье
В Хубэй со всего Китая прибыли более 25 тысяч медиков
Свыше 25 тысяч медиков со всей КНР прибыли в провинцию Хубэй для помощи коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса.
Спорт
Кулижников с новым рекордом мира победил на ЧМ по конькобежному спорту
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в американском Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом.
Космос
На космодроме Плесецк заменили третью ступень ракеты «Союз-2.1а»
Шоу-бизнес
У Лолиты случился приступ после концерта в Кремле
Общество
В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.