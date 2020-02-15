Политика

ТАССТАССЭрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии. Турецкий лидер поговорил с журналистами в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.
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с чего всё началось
Ранее господин Эрдоган обвинил
 Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.
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«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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