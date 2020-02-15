Политика
ТАССЭрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии. Турецкий лидер поговорил с журналистами в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.
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с чего всё началось
Ранее господин Эрдоган обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».Коммерсантъ15:42
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Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
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Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм
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Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Экономика
Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги
Медиков на три года освободили от налога В Костромской области в феврале вступил в силу закон, который освобождает от уплаты налога на имущество все межрайонные, окружные и районные больницы.
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Япония запланировала эксперименты по очистке космоса от мусора
Эксперимент по захвату и удалению с орбиты мусора запланировало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), 15 февраля сообщает информационный портал «Новости космонавтики».
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Стартуют продажи новых «умных» кроссовок Nike
Американская компания Nike с завтрашнего дня запускает продажи своих новых самозашнуровывающихся кроссовок Adapt BB 2.0.
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Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять россиянина Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
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«Нервное» поведение Лукашенко объяснил политолог
Политолог Марат Баширов объяснил в интервью "Вечерней Москве" "нервное" поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Лукашенко рассказал о причинах закупки нефти в других странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика продолжит закупать нефть в других странах даже в том случае, если она окажется дороже российской.
Политика
МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Политика
СМИ: Власти США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность прекращения поставок в Китай авиадвигателей, произведенных американской корпорацией General Electric и французской Safran.
Авто
«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Технологии
Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Эксперт «Лаборатории Касперского» поделилась своим мнением о способах защиты от хакеров.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
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Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip — переворот в области складных смартфонов
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip, возможно, станет для складных смартфонов таким же революционно новым устройством, каким был в свое время первый iPhone.
Культура
«Слабое звено» возвращается: до премьеры остались считанные часы
Легендарное шоу «Слабое звено» возвращается на экраны спустя 15 лет уже сегодня на телеканале «МИР».
Космос
В РКК «Энергия» рассказали об опасности космического мусора для МКС
Проламывание обломком космического мусора обшивки российского сегмента Международной космической станции может привести к ранению члена экипажа или к смерти от утечки кислорода в восьми случаях из ста, посчитали специалисты ракетно-космической корпорации "Энергия" — оператора российского сегмента станции.
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Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
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Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
Футбол
Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.