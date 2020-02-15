с чего всё началось

Боевыми действиями в Ливии руководят высшие военные чиновники России. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Шоу-бизнес Максим Галкин улетел с детьми в отпуск Сегодня же Максим Галкин поделился в своем микроблоге радостью: он рассказал, что вместе с детьми отправился в долгожданный отпуск.

Армия и оружие «Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов корреспондент РИА Новости встретился с одним из них — генерал-майором авиации в отставке Сергеем Крамаренко — и узнал, как показали себя советские асы в боях с американцами.

Футбол «Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА "Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".

Происшествия Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.

Здоровье У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.

Биатлон Минспорт предупредил о новых санкциях WADA Министерство спорта предупреждает, что заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу изучения данных и анализа проб московской лаборатории дают основания ожидать новые примеры дисциплинарных решений.

Здоровье На Украине восьмилетняя девочка умерла от преждевременного старения На Украине скончалась восьмилетняя девочка, у которой был диагноз прогерия - преждевременное старение, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.

Кино Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Игры People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.

Политика Нидерланды не дали прокуратуре России материалы по делу MH17 Генеральная прокуратура России сообщила, что обращалась с соответствующим запросом в Нидерланды о предоставлении материалов дела о сбитом "Боинге" рейса MH17 в Донбассе, поскольку по делу проходят трое граждан РФ.

Политика Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией Норвегия не проводит консультаций по осуществлению ее суверенитета над какой-либо частью своей территории, заявили в норвежском МИД, сообщает портал High North News.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.