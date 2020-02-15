Политика
РБКЭрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Боевыми действиями в Ливии руководят высшие военные чиновники России. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
Читать в источнике
Оценить325
с чего всё началось
Ранее господин Эрдоган обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».Коммерсантъ15:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Шоу-бизнес
Максим Галкин улетел с детьми в отпуск
Сегодня же Максим Галкин поделился в своем микроблоге радостью: он рассказал, что вместе с детьми отправился в долгожданный отпуск.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Армия и оружие
«Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев
Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов корреспондент РИА Новости встретился с одним из них — генерал-майором авиации в отставке Сергеем Крамаренко — и узнал, как показали себя советские асы в боях с американцами.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Здоровье
У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус
У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).
Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Футбол
«Гранада» вырвала победу над «Вальядолидом»
«Гранада» одержала победу над «Вальядолидом» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании.
Биатлон
Минспорт предупредил о новых санкциях WADA
Министерство спорта предупреждает, что заявления Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу изучения данных и анализа проб московской лаборатории дают основания ожидать новые примеры дисциплинарных решений.
Здоровье
На Украине восьмилетняя девочка умерла от преждевременного старения
На Украине скончалась восьмилетняя девочка, у которой был диагноз прогерия - преждевременное старение, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Общество
США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии
На борту судна находятся около 380 граждан США, которых вывезут из Японии на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму.
Политика
Нидерланды не дали прокуратуре России материалы по делу MH17
Генеральная прокуратура России сообщила, что обращалась с соответствующим запросом в Нидерланды о предоставлении материалов дела о сбитом "Боинге" рейса MH17 в Донбассе, поскольку по делу проходят трое граждан РФ.
Транспорт
На автоподходах к Крымскому мосту открыли стационарные посты ДПС
Два стационарных поста ДПС открыты на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Церемония состоялась 15 февраля.
Политика
Глава МИД Польши призвал ЕС и США объединиться против России
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет собой «серьезную угрозу» и действует «в ущерб интересам Запада» и демократии.
Политика
Норвегия отказалась от переговоров по Шпицбергену с Россией
Норвегия не проводит консультаций по осуществлению ее суверенитета над какой-либо частью своей территории, заявили в норвежском МИД, сообщает портал High North News.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Общество
Пограничники ФСБ задержали в Азовском море украинских браконьеров
В субботу, 15 февраля, российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности.