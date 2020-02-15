Политика

РБКРБКЭрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Боевыми действиями в Ливии руководят высшие военные чиновники России. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
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Ранее господин Эрдоган обвинил
 Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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