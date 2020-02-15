Политика

ТАССТАССЭрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии. Турецкий лидер поговорил с журналистами в своем самолете, когда возвращался из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.
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с чего всё началось
Ранее господин Эрдоган обвинил
 Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».
Коммерсантъвчера в 15:42

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В Москве отвергают обвинение президента Турции Реджепа Эрдогана в руководстве «на высшем уровне» войной в Ливии

Эхо Москвывчера в 20:03

МИД РФ отверг обвинения Эрдогана о роли России в ливийском конфликте

Коммерсантъвчера в 15:42

Эрдоган из-за снимка с Шойгу решил, что Россия руководит войной в Ливии

URA.Ruвчера в 12:01

В МИД ответили на обвинения Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

РИА Новостивчера в 13:02

Россия ответила на обвинение Эрдогана в ведении войны в Ливии

Lenta.ruвчера в 13:09

В МИД РФ опровергли слова Эрдогана о том, что Россия «руководит войной» в Ливии

ТАССвчера в 13:05

В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

RT на русскомвчера в 13:27
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Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Коммерсантъ вчера в 08:08
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Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ

Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 20:47
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Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск вчера в 09:08
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Происшествия

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Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 14 февраля в 10:55
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Происшествия

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК вчера в 22:29
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

Газета.Ru вчера в 22:41
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Биатлон

Слепцова и Устюгов получили дисквалификации

Sport-place вчера в 03:36
Кино

Эксперты «прохладно» отреагировали на фильм «Соник в кино»

Эксперты восприняли данную экранизацию некогда популярной игры достаточно прохладно. Премьера ленты уже состоялась на территории США.
Актуальные Новости вчера в 13:46
Политика

Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

RT на русском вчера в 23:52
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК 14 февраля в 09:30
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:07
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру 14 февраля в 10:44
Армия и оружие

В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Российская газета вчера в 21:45
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Армия и оружие

Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
РИА Новости 14 февраля в 06:31
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

После выступления в соцсети появился странный ролик с её участием. На нём видно, что Бузову ведут со сцены за руки.
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Кино

Премьера фильма «Калашников» состоялась в Ижевске

Udm-Info вчера в 22:22
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Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
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Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
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Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в кафе

Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
Lisa.ru 14 февраля в 14:00
Общество

Правительство РФ разрешило зачислять маткапитал на эскроу-счета

Правительство России изменило порядок направления средств материнского капитала, об этом 15 февраля сообщается на официальном сайте органа исполнительной власти.
REGNUM вчера в 09:59
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Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Tvoe-avto.com 14 февраля в 05:04
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Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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