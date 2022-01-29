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Эрдоган уволил главу статистического ведомства после выхода данных по инфляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции в стране.
Газета.Ru
По информации телеканала, агентство на протяжении долгого времени не раскрывало статистику миграции и смертности в стране.
Lenta.ru
Согласно данным агентства, показатель инфляции в Турции по итогам 2021 года достиг 36,1%, что стало рекордом за последние 19 лет.
РБК
Из-за роста инфляции Эрдоган объявил о новых мерах по снижению волатильности лиры.
РБК

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