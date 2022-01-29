Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны республики.
Чешская полиция начала расследование обстоятельств случайного уничтожения секретного отчета спецслужб страны о взрывах на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, сообщают издание Respekt и «Чешское радио» со ссылкой на источники.
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин на странице в Facebook вспомнил слова последнего русского императора Николая II из-за ситуации вокруг Украины и процитировал его манифест о начале Первой мировой войны.
В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся главный бой турнира Bellator 273, в котором встретились 38-летний американский чемпион лиги в тяжёлом весе Райан Бейдер (28-7 MMA, 6-2 BMMA) и 29-летний обладатель титула временного чемпиона россиянин Валентин Молдавский (11-1 MMA, 6-0 BMMA).