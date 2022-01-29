"Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом", - пишет издание.
Чешская полиция начала расследование обстоятельств случайного уничтожения секретного отчета спецслужб страны о взрывах на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, сообщают издание Respekt и «Чешское радио» со ссылкой на источники.