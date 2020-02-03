Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.
Читать в источнике
Комментировать316

Подробнее о событии

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru13:10

Эрдоган по прибытии в Киев приветствовал почетный караул словами "Слава Украине!"

ТАСС08:56

Эрдоган послушал гимн Украины и изрек «Слава Украине!»

Lenta.ru06:31

Видео: Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине»

РЕН ТВ07:34

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM07:17

Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине!»

RT на русском06:49

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «Слава Украине»

РИА Новости08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Политика

Госдума отложила второе чтение поправок в Конституцию РФ

Срок предоставления поправок в Конституцию РФ продлен до 14 февраля, заявил депутат Госдумы РФ от КПРФ Иван Мельников, сообщает 3 февраля ИА REGNUM.
Красная весна 09:41
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

РБК 12:14
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Вести.Ru 11:14
Наука

Стало известно, как дятлы защищаются от травм головного мозга

Anonsens 15:40
Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Ведомости 05:57
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
РБК 10:01
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
Игры

Разработка VR-версии Cyberpunk 2077 заморожена

В интервью OnMSFT Джон Мамайс из CD Project RED сообщил, что студия не будет выпускать VR-версию Cyberpunk 2077.
Cyber.sports.ru вчера в 07:00
Здоровье

В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс

В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Актуальные Новости 03:02
Экономика

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Коммерсантъ 14:48
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
РИА Новости 11:43
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Хоккей

«Авангард» проиграл «Металлургу» в матче КХЛ

Омский "Авангард" в овертайме проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 11:54
Футбол

Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Махачкалинские известия 02:50
Хоккей

Заварухин: Сятери держал нас в игре

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
Чемпионат 11:15
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Политика

Латвийский актер в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ

Латвийский актер Андрис Лиелайс в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ.
ФАН 10:08
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

RT на русском 09:32
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на четыре миллиарда рублей

Первая жена Чемезова - Любовь владеет участком в Жуковке-3. Его площадь — 78 соток, рыночная стоимость без учёта построек — 250 млн рублей.
SakhaNews 08:25
Армия и оружие

В Минобороны озвучили сроки поставок российской армии ЗРС С-500

Стоит сказать, что ранее назывались самые разные сроки: в прошлом году Криворучко сообщил, что предварительные испытания системы С-500 начнутся в 2020-м, а первый серийный образец может быть поставлен только к 2025-му.
Naked Science 11:28
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Наука

Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли

Понять, какой вклад вносят именно они, может помочь измерение потока геонейтрино.
Индикатор 08:26
Общество

В России домохозяйкам предложили выплачивать пособие

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособия.
9111.ru 03:23
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году

На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Компания 08:53
Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Что происходит 15:11
Культура

The Spectator (Великобритания): Сталин в Йельском университете (The Spectator)

Йельский университет трудится денно и нощно, чтобы доказать, что он — на верной стороне истории. «Сомнительные» колледжи переименовали.
ИноСМИ 17:08
Политика

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 16:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное