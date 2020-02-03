Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.

Политика Госдума отложила второе чтение поправок в Конституцию РФ Срок предоставления поправок в Конституцию РФ продлен до 14 февраля, заявил депутат Госдумы РФ от КПРФ Иван Мельников, сообщает 3 февраля ИА REGNUM.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Политика Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50% Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.

Игры Разработка VR-версии Cyberpunk 2077 заморожена В интервью OnMSFT Джон Мамайс из CD Project RED сообщил, что студия не будет выпускать VR-версию Cyberpunk 2077.

Армия и оружие Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.

Армия и оружие В Минобороны озвучили сроки поставок российской армии ЗРС С-500 Стоит сказать, что ранее назывались самые разные сроки: в прошлом году Криворучко сообщил, что предварительные испытания системы С-500 начнутся в 2020-м, а первый серийный образец может быть поставлен только к 2025-му.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.