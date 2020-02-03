Политика
Газета.RuВ Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля провели встречу в Киеве. Президент Турции прибыл на Украину с рабочим визитом 3 февраля, помимо переговоров с украинским коллегой, он также принял участие в работе украинско-турецкого бизнес-форуме.
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Политика
Госдума отложила второе чтение поправок в Конституцию РФ
Срок предоставления поправок в Конституцию РФ продлен до 14 февраля, заявил депутат Госдумы РФ от КПРФ Иван Мельников, сообщает 3 февраля ИА REGNUM.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Общество
16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue
Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
Политика
Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%
Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Игры
Разработка VR-версии Cyberpunk 2077 заморожена
В интервью OnMSFT Джон Мамайс из CD Project RED сообщил, что студия не будет выпускать VR-версию Cyberpunk 2077.
Здоровье
В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс
В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
Экономика
Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал
Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных
Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Хоккей
«Авангард» проиграл «Металлургу» в матче КХЛ
Омский "Авангард" в овертайме проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Хоккей
Заварухин: Сятери держал нас в игре
Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итог игры с "Автомобилистом" (3:2 Б).
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Политика
Латвийский актер в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ
Латвийский актер Андрис Лиелайс в борьбе за права Эстонии и Украины оконфузился на российском ТВ.
Происшествия
Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца
Общество
У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на четыре миллиарда рублей
Первая жена Чемезова - Любовь владеет участком в Жуковке-3. Его площадь — 78 соток, рыночная стоимость без учёта построек — 250 млн рублей.
Армия и оружие
В Минобороны озвучили сроки поставок российской армии ЗРС С-500
Стоит сказать, что ранее назывались самые разные сроки: в прошлом году Криворучко сообщил, что предварительные испытания системы С-500 начнутся в 2020-м, а первый серийный образец может быть поставлен только к 2025-му.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Наука
Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли
Понять, какой вклад вносят именно они, может помочь измерение потока геонейтрино.
Общество
В России домохозяйкам предложили выплачивать пособие
Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособия.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля в 2020 году
На 2020 год базовый вариант обновленного прогноза предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 рубля (по сентябрьской версии документа — 65,7 рубля), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Шоу-бизнес
Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском
Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Культура
The Spectator (Великобритания): Сталин в Йельском университете (The Spectator)
Йельский университет трудится денно и нощно, чтобы доказать, что он — на верной стороне истории. «Сомнительные» колледжи переименовали.
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.