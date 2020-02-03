Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, который прибыл с официальным визитом на Украину, приветствовал почетный караул словами «Слава Украине». Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, президент «незалежной» Владимир Зеленский встретил Эрдогана возле Мариинского дворца в Киеве.

Здоровье В аптеках Бурятии подорожали медицинские маски Медицинские маски подорожали в аптеках Республики Бурятия. Об этом сообщается в социальных сетях, в частности, паблике «Аноним 03».

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Здоровье Врачи назвали причины роста заболеваемости раком Титов рассказал РБК, что заболеваемость раком растет в России и в мире в целом, потому что люди стали дольше жить.

Общество Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.

Экономика Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».

Энергетика В Ливии посчитали потери от закрытия нефтяных объектов Нефтяная отрасль Ливии понесла $931 млн убытков из-за блокирования морских нефтяных терминалов и месторождений страны, сообщили 4 февраля в пресс-службе Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии.