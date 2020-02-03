Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН. Почётный караул ответил гостю «Героям слава!».

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Гаджеты Из продажи исчезнут смартфоны Blackberry В сообщении говорится, что устройства под брендом BlackBerry снимут с продажи с 31 августа.

Экономика Росатом планирует вложить 53 млрд рублей в ЖКХ Сахалинской области Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе.

Политика На Украине анонсировали новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.

Общество В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Технологии «Вымпелком» перешел на семейные тарифы «Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.

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Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Общество Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".