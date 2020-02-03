Политика

REGNUMREGNUMЭрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН. Почётный караул ответил гостю «Героям слава!».
Читать в источнике
Комментировать346

Подробнее о событии

Видео: Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине»

РЕН ТВ07:34

Эрдоган по прибытии в Киев приветствовал почетный караул словами "Слава Украине!"

ТАСС08:56

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «Слава Украине»

РИА Новости08:17

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru13:10

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM07:17

Эрдоган поздоровался с караулом в Киеве словами «Слава Украине!»

RT на русском06:49

Эрдоган послушал гимн Украины и изрек «Слава Украине!»

Lenta.ru06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Общество

Рисунок девочки-подростка из России стал обложкой американского Vogue

Известия 14:39
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Хоккей

Умер 18-летний вратарь «Барыса»

View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Время Пресс 08:31
Гаджеты

Из продажи исчезнут смартфоны Blackberry

В сообщении говорится, что устройства под брендом BlackBerry снимут с продажи с 31 августа.
МонаВиста 12:54
Экономика

Росатом планирует вложить 53 млрд рублей в ЖКХ Сахалинской области

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе.
News.ru 22:35
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Здоровье

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Роспотребнадзор 4 февраля опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Известия 21:52
Политика

На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Газета.Ru 22:02
Общество

В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
RT на русском 21:37
Гаджеты

NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»

Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
Игромания.ру 14:36
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
REGNUM 15:50
Здоровье

В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 21:01
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости 22:18
Футбол

Экс-форвард ЦСКА Рыжов: «В КФК был толстый, 103 кг. Потом щелкнуло: Заболотный играет, а я почему нет?»

Еще полгода назад играл в КФК за 30 тысяч рублей в месяц, но не грустил.
Sports.ru 14:35
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ 17:29
Общество

В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив

Запрещён розлив молока в цехе № 2 на 30 суток. Судебные приставы уже приостановили деятельность данного цеха.
Байкал-Daily 21:59
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости 09:33
Происшествия

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде

"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Интерфакс 13:45
Технологии

«Вымпелком» перешел на семейные тарифы

«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.
Коммерсантъ 08:50
Кино

Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Inc-news.ru 13:28
Здоровье

От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек

По данным, приведенным в сводке ведомства, на 2 февраля 2020-го года зарегистрировано уже 14411 подтвержденных случаев заболевания. за последние сутки заболело 2590 человек.
КТВ-Луч вчера в 08:00
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Общество

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:55
Происшествия

В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Коммерсантъ 21:59
Политика

Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме

Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Рамблер 06:58
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль вчера в 04:06
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва 01 февраля в 14:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное