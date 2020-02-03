Политика
REGNUMЭрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН. Почётный караул ответил гостю «Героям слава!».
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Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Гаджеты
Из продажи исчезнут смартфоны Blackberry
В сообщении говорится, что устройства под брендом BlackBerry снимут с продажи с 31 августа.
Экономика
Росатом планирует вложить 53 млрд рублей в ЖКХ Сахалинской области
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака
Роспотребнадзор 4 февраля опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Общество
В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»
Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных
Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
Здоровье
В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Футбол
Экс-форвард ЦСКА Рыжов: «В КФК был толстый, 103 кг. Потом щелкнуло: Заболотный играет, а я почему нет?»
Еще полгода назад играл в КФК за 30 тысяч рублей в месяц, но не грустил.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Общество
В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив
Запрещён розлив молока в цехе № 2 на 30 суток. Судебные приставы уже приостановили деятельность данного цеха.
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Технологии
«Вымпелком» перешел на семейные тарифы
«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.
Кино
Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Здоровье
От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек
По данным, приведенным в сводке ведомства, на 2 февраля 2020-го года зарегистрировано уже 14411 подтвержденных случаев заболевания. за последние сутки заболело 2590 человек.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Кремль отреагировал на высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил, что считает присоединение Крыма к России «аннексией», проявив беспокойство относительно судьбы крымских татар, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Шоу-бизнес