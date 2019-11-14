Политика
ФАНЭрдоган вернул Трампу письмо, призывающее «не быть дураком»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором глава Белого дома призывал «не быть дураком», а также другие послания. Об этом президент Турции сообщил на совместной с Трампом пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших в Вашингтоне.
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
Lenta.ru вчера в 21:30
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Ранее газета Bild сообщила о том, что фракции Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подготовили поправки в законопроект, которые предусматривают смягчение в вопросе применения Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2". В Минэкономики опровергли это.
ТАСС вчера в 12:30
Футбол
Скаут «Зенита»: «У клуба есть четкие цели на зимнее трансферное окно»
Антон Евменов, скаут «Зенита», отметил, что клуб имеет четкое представление о необходимых шагах в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ вчера в 23:51
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Происшествия
На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
Вести.Ru вчера в 14:32
Футбол
Стало известно, матчи каких сборных бесплатно покажут по ТВ
Например, главный матч года для сборной России против Бельгии покажут Первый канал и «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру вчера в 14:15
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Гаджеты
В продажу поступили первые «умные» часы Xiaomi
Ferra 11 ноября в 02:38
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.
Российская газета вчера в 22:52
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Происшествия
В Волгоградской области задержали банду мошенников
На похищенные деньги члены банды покупали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогие автомобили.
Волгоградская правда 01:17
Общество
В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Коммерсантъ вчера в 13:18
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Шоу-бизнес
Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни
В "Судьбе человека" актриса говорит, что "След" дал ей свободу, самодостаточность и уверенность в своих силах, а востребованность помогла вырваться "из лап" страшной болезни.
Вести.Ru вчера в 06:43
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59
Космос
Китай испытал аппарат для посадки на Марс
Известия 00:31
Общество
Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции
В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU 12 ноября в 22:37
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Армия и оружие
NI назвал слабое место США в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 20:24
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Единоборства
Харитонов перевесил Васселла в преддверии их боя на Bellator 234
Напомним, бойцы проведут поединок 14 ноября в Тель-Авиве (Израиль) в рамках турнира Bellator 234.
Sportbox.RU вчера в 18:33
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия вчера в 20:24
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29