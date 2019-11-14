Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул письмо с призывом «не быть дураком» президенту США Дональду Трампу, передает Bloomberg. Документ был отправлен в прошлом месяце. В нем содержалось предупреждение против операции Турции на севере Сирии.

Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»

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