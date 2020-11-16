Мошенники придумали новый способ обмана в преддверии «черной пятницы»

Неизвестный позвонил корреспонденту РИА Новости под видом сотрудника одного из крупнейших банков с информацией о выгодном кредитном предложении к "черной пятнице", которая в этом году пройдет 27 ноября.