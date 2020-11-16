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Эрдоган внес в парламент указ об отправке турецких военных в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны указ об отправке турецких военных в Азербайджан. Об этом 16 ноября сообщает Anadolu Agency.В источнике
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Sputnik Азербайджан

Вопрос отправки турецких военных в Азербайджан рассмотрит парламент Турции - подробности

Sputnik Азербайджан16 ноября в 03:52
РБК

В парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан

РБК16 ноября в 04:32
Московский Комсомолец

В Кремле оценили указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан

Московский Комсомолец16 ноября в 04:59
Кавказский узел

Аналитики объяснили желание Анкары отправить своих военных в Нагорный Карабах

Кавказский узелвчера в 20:13
ТАСС

Песков: указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан касается мониторингового центра

ТАСС16 ноября в 04:47
RT на русском

В парламент Турции внесли инициативу об отправке военных в Азербайджан

RT на русском16 ноября в 03:45
РИА Новости

В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан

РИА Новости16 ноября в 04:36

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РИА Новости20:12

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