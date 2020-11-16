Эрдоган внес в парламент указ об отправке турецких военных в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны указ об отправке турецких военных в Азербайджан. Об этом 16 ноября сообщает Anadolu Agency.В источнике
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