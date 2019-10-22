Армия и оружие
Свободная ПрессаЭрдоган предупредил о готовности возобновить военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что продолжит военную операцию в Сирии в случае, если США до 10 часов вечера по Москве не выведут курдские вооруженные формирования с северо-востока страны.
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Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 11:48
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском 11:19
Происшествия
Мужчина угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек в Осло
Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).
Известия 12:04
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 11:35
Общество
Поступать в российские вузы можно будет онлайн, заявил Медведев
Россия работает над возможностью поступления в высшие учебные заведения посредством интернета, для реализации такого проекта отобрано более 50 вузов, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости 11:04
Экономика
Подорожание гречки в России опровергли
Lenta.ru 11:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Футбол
В Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте матча
Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора».
Sport24.ru 07:23
Здоровье
Треть жителей Волгоградской области привили от гриппа
Около 750 тысяч волгоградцев сделали прививку от гриппа – это около 30% населения региона.
Волгоградская правда 12:05
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Футбол
Льву Яшину исполнилось бы 90 лет
Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
БелРос ТВ 11:04
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
REGNUM вчера в 18:45
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Политика
Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»
ТВ Центр вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Экономика
ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»
При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Газета.Ru 11:41
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке
Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 09:00
Кино
Джаред Лето хотел помешать съемкам «Джокера»
Американский музыкант и актер Джаред Лето предпринял попытки сорвать съемочный процесс недавно вышедшего фильма «Джокер».
Rostov gazeta вчера в 13:27
Политика
В Сочи лидеров африканских стран встречают хлебом-солью
Африканские делегации продолжают прибывать на саммит и экономический форум Россия – Африка, который пройдет в Сочи, в аэропорту их встречают хлебом-солью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:48
Происшествия
В Испании россиянина заподозрили в убийстве жены
В городе Дения испанской провинции Аликанте по подозрению в убийстве 44-летней гражданки России задержали ее мужа, также россиянина, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
РИА Новости 10:15
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 11:07
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.
RT на русском 11:57
Общество
МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге
Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
REGNUM 11:58
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Гаджеты
«Байкал Электроникс» ещё раз представила российский ARM-процессор BE-М1000
Напомним, процессор BE-М1000 представляет собой систему на чипе, в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A) с общим L3-кешем объёмом 8 Мбайт и восьмиядерный графический процессор Mali-T628.
3DNews 11:42