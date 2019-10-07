Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности. Об этом заявил 7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

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Происшествия В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.

Общество Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.

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Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.

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Общество В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Политика На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.

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