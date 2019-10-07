Армия и оружие

REGNUMREGNUMЭрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности. Об этом заявил 7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
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Подробнее о событии

Reuters: Турция дождется отвода военных США перед началом операции в Сирии

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Эрдоган заявил о начале вывода войск США с северо-востока Сирии

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Эрдоган заявил о выводе войск США с севера-востока Сирии

Коммерсантъ05:23

США покидают зону военной операции Турции в Сирии

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Эрдоган заявил об отходе американских военных с позиций на севере Сирии

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Эрдоган заявил о начале вывода войск США с северо-востока Сирии

РЕН ТВ04:06
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Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
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В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

АМИТЕЛ вчера в 08:58
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

Вести.Ru 07:09
Общество

Средняя зарплата в Ростове выросла на 7%

Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:45
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Кино

В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»

REGNUM вчера в 10:30
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Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском 06:23
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Политика

В Киеве назвали стратегической целью России «разворот» Украины

Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины.
RT на русском 06:07
Происшествия

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Спорт

Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом

Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru 05 октября в 09:00
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:40
Общество

Синоптики ожидают в конце недели небольшое потепление в Москве

В течение недели температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться и превысит климатическую норму.
REGNUM 06:15
Гаджеты

Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500

Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Игромания.ру 06:16
Гаджеты

В Россию приедет первый смартфон Samsung с аккумулятором на 6000 мАч

В России в обозримом будущем начнутся продажи смартфона Samsung Galaxy M30s, стало известно редакции DGL.ru из собственных источников.
Dgl.ru 06:57
Общество

Климатические активисты заблокировали центр Амстердама и Берлина

Одну из центральных улиц Амстердама заблокировали активисты "Восстание против вымирания".
Вести.Ru 04:55
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия 04 октября в 21:54
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Общество

Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву

К выходным в столице ожидается потепление, а на следующей неделе в Москву придется сентябрьское тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:19
Политика

Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
Общество

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Политика

Песков рассказал, как президент отмечает день рождения

9111.ru 06:58
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Политика

На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Экономика

Лишние электросети тянут средства

Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Армия и оружие

Кремль рассчитывает, что Турция будет соблюдать целостность Сирии

Россия надеется, что Турция будет соблюдать территориальную целостность Сирии во время операции по борьбе с терроризмом.
Вести.Ru 06:34
Авто

АвтоВАЗ прекращает производство Lada Vesta с АМТ

Оказалось, что на долю продаж автомобилей с АМТ (автоматизированная трансмиссия или «робот») приходится только 9%. Эту новость прокомментировал один из пользователей Сети, который сообщил, что в дилерском центре LADA ему рассказали о приостановке производства Lada Vesta с АМТ.
Тарантас Ньюс 05:34
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
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