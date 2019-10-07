Армия и оружие
REGNUMЭрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности. Об этом заявил 7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Общество
Средняя зарплата в Ростове выросла на 7%
Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Кино
В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
Политика
В Киеве назвали стратегической целью России «разворот» Украины
Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба назвал российской стратегической целью «разворот» Украины.
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Синоптики ожидают в конце недели небольшое потепление в Москве
В течение недели температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться и превысит климатическую норму.
Гаджеты
Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500
Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Гаджеты
В Россию приедет первый смартфон Samsung с аккумулятором на 6000 мАч
В России в обозримом будущем начнутся продажи смартфона Samsung Galaxy M30s, стало известно редакции DGL.ru из собственных источников.
Общество
Климатические активисты заблокировали центр Амстердама и Берлина
Одну из центральных улиц Амстердама заблокировали активисты "Восстание против вымирания".
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Общество
Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву
К выходным в столице ожидается потепление, а на следующей неделе в Москву придется сентябрьское тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Армия и оружие
Кремль рассчитывает, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Россия надеется, что Турция будет соблюдать территориальную целостность Сирии во время операции по борьбе с терроризмом.
Авто
АвтоВАЗ прекращает производство Lada Vesta с АМТ
Оказалось, что на долю продаж автомобилей с АМТ (автоматизированная трансмиссия или «робот») приходится только 9%. Эту новость прокомментировал один из пользователей Сети, который сообщил, что в дилерском центре LADA ему рассказали о приостановке производства Lada Vesta с АМТ.
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.