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Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с Путиным в сопровождении главы национальной разведки

Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, в состав делегации вошел глава нацразведки Хакан Фидан, сообщило агентство Anadolu
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РИА Новости
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина вылетел в Сочи, Россия, на частном самолете «ТУР» в 13:00 (совпадает с мск.
Известия
«Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00 (совпадает с мск). Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций», - сообщает телеканал.
ТК Звезда
В ходе встречи президенты планируют обсудить двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также текущие глобальные и региональные вопросы.
RT на русском

Подробнее о событии

Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
Аргументы и Факты07:03
Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Путиным в 15:00 по московскому времени
Комсомольская правда06:47
Президент Турции Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Путиным в 15:00
RT на русском06:39
TRT Haber: Эрдоган прибудет в Сочи в 15:00 и сначала проведет переговоры с Путиным
Lenta.ru06:25
Песков: Путин находится в Сочи, где встретится с Эрдоганом
Радио Sputnik05:50
Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с Путиным в сопровождении главы нацразведки
Известия06:58
Эрдоган вылетел в Сочи на встречу с Путиным в сопровождении главы национальной разведки
РИА Новости07:20

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