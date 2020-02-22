Политика
Московский КомсомолецЭрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Такое заявление он сделал в Измире во время выступления.
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Эрдоган анонсировал саммит по Идлибу с участием Путина, Макрона и Меркель
Ведомости22 февраля в 11:59
Реджеп Тайип Эрдоган планирует 5 марта провести четырехсторонний саммит по ситуации в Идлибе
Эхо Москвы22 февраля в 12:00
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Honda Civic Type R получил исполнение Sport Line
Политика
Лавров обвинил страны Запада в игнорировании дискриминации на Украине
Ряд западных стран сознательно закрывают глаза на откровенно дискриминационные законы, принятые на Украине, Совет ООН по правам человека должен дать оценку этой неприемлемой ситуации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти.
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Анонсированы съемки новых «Звездных войн»
Неизвестно, выйдут новые "Звездные войны" в кинотеатрах или будут доступны подписчикам стриминговой платформы Disney+.
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Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
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Три четверти россиян считают, что стране нужна сильная рука
Три четверти россиян заявили, что возглавлять государство должен быть сильный и властный руководитель, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
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Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки
Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам
Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что у него случались споры о крупных инфраструктурных проектах с экс-министром Алексеем Кудриным, а также главой Сбербанка Германом Грефом.
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
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Ученые разрабатывают новый тип ракет, который дешевле и легче строить: вращающийся детонационный двигатель
Политика
Путин выразил соболезнования родным и близким Язова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова.
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Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе
Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности.
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Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Культура
Голованов назвал причины ухода на канал «Украина 24»
Причиной ухода Голованова с поста генерального продюсера телеканала NewsOne стала его работа над новыми проектами.
Культура
Тактильная модель неандертальца войдет в основную экспозицию Исторического музея в июне
Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
Здоровье
Минздрав Белоруссии усилил санитарный контроль для прибывающих из ЕС
В аэропорту города Минска с 25 февраля службы минздрава усилили санитарно-эпидемиологическое контролирование в отношении лиц, прибывающих из стран Европы, в основном из Италии.
Футбол
Де Брюйне: «Я готов исполнять пенальти, если потребуется»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что готов взять на себя роль штатного пенальтиста команды.
Спорт
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, что собирается делать после ухода с Первого канала
Здоровье
В Литве предложили объявить экстремальную ситуацию из-за коронавируса
Комиссия по экстремальным ситуациям литовского правительства предложила объявить экстремальную ситуацию в балтийской республики из-за коронавируса.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции со стороны США, сообщил представитель Пентагона на брифинге.
Транспорт
СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»
Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
Армия и оружие
Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Авто
Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве
20 февраля 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
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Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
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«Лучший папа на свете»: Хайден Панеттьери защитила Владимира Кличко в Сети
Около семи лет Владимир Кличко и Хайден Панеттьери состояли в отношениях.
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