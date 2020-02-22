Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Такое заявление он сделал в Измире во время выступления.
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Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
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