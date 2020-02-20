Политика
Московский КомсомолецЭрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Такое заявление он сделал в Измире во время выступления.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Главы России, Турции, Франции и Германии проведут переговоры по ситуации в сирийском Идлибе
Эхо Москвывчера в 17:05
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства
Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Политика
Макрон рассказал о главных спорах в торговой сделке ЕС и Британии
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнеров на переговорах о торговом соглашении до конца года.
Политика
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань
В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнера Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Музыка
Украина определила участника «Евровидения-2020»
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Хоккей
42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» установил рекорд НХЛ
Политика
WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона
Американский лидер США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает предателем.
Армия и оружие
Минобороны Украины досрочно выводит из Донбасса 72-ю бригаду ВСУ
Министерство обороны Украины досрочно выведет из зоны проведения так называемой «ООС» 72-ю бригаду ВСУ из-за недостатков, выявленных комиссией генерального штаба во время проверки.
Гаджеты
Главу Redmi наказали за раскрытие подробностей о Redmi K30 Pro
За преждевременное раскрытие подробностей о модели Лю Вейбингу (Lu Weibing) пришлось отправиться к Сюю Ейюну (Xu Jieyun), главному менеджеру отдела связей с общественностью Xiaomi Group, и заплатить штраф.
Происшествия
В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне
Шестеро детей и взрослый были госпитализированы из-за отравления парами хлора после купания в бассейне на частной базе отдыха под Набережными Челнами, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Общество
Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ
Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Политика
Клинт Иствуд выступил в поддержку Блумберга: «лучший для США»
Общество
DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта
По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
Общество
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния.
Футбол
Роналду повторил очередной рекорд Серии А
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
На месте завалов уже работают спецслужбы. Пять человек госпитализированы, характер полученных травм не уточняется, пишет агентство Anadolu.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.