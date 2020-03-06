Политика
Lenta.ruЭрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США. Об этом он рассказал после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters. Он отметил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона, если бы не было заключено соглашение о перемирии.
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Общество
В Москве выздоровел первый больной коронавирусом
Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Единоборства
Нурмагомедов о Фергюсоне: он великолепный боец, но глупый человек
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своём сопернике Тони Фергюсоне на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Политика
Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж
Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Происшествия
На Сахалине депутата подозревают в магазинной краже
По словам местных жителей, депутат долгое время ходил в супермаркет, брал икру, коньяки, зубную пасту и другие товары, за которые не расплачивался.
Футбол
«Марсель» упустил победу над «Амьеном» в добавленное время
В Марселе завершился матч 28-го тура чемпионата Франции. «Марсель» упустил победу в матче с «Амьеном» на последних минутах.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Футбол
«Наполи» хочет приобрести Азмуна
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Энергетика
Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%
Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Биатлон
Адвокат Родченкова назвал обвинения российских биатлонисток безумными
Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал информацию представителя российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей его клиента на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Игры
Публичные тесты Everspace 2 отложили из-за коронавируса
Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
Наука
Сейсмологи помогли получить детальные изображения человеческого мозга
Технология сейсмической визуализации помогла в получении детального изображения человеческого мозга, это пример синергии различных областей науки.
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.