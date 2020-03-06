Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США. Об этом он рассказал после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters. Он отметил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона, если бы не было заключено соглашение о перемирии.

Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

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