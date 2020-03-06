Политика

Lenta.ruLenta.ruЭрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США. Об этом он рассказал после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters. Он отметил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона, если бы не было заключено соглашение о перемирии.
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Эрдоган: системы ПВО С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле

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Эрдоган заявил, что развертывание ЗРС С-400 начнется в апреле

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Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

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Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

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Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
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Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

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Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал информацию представителя российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей его клиента на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
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Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»

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Создатели Everspace 2 объявили о ряде переносов, связанных со вспышкой коронавируса и отменой мартовской GDC 2020.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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