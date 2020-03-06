Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400

Поставленные Турции российские зенитные ракетные системы С-400 введут в эксплуатацию в апреле. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турция получила почти все системы С-400 от России, передаёт Anadolu.
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