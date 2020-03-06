Политика
RT на русскомЭрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Поставленные Турции российские зенитные ракетные системы С-400 введут в эксплуатацию в апреле. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турция получила почти все системы С-400 от России, передаёт Anadolu.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Армия и оружие
К линии фронта в Донбассе переброшена группировка террористов-исламистов
К киевским боевикам на линию фронта с Луганской Народной Республикой прибыло подкрепление из рядов террористических группировок Ближнего Востока.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
ВЦИОМ опубликовал исследование, в котором изучил отношение россиян к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщают «Известия».
Политика
Украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Общество
В ВОЗ заявили, что коронавирус COVID-19 не исчезнет с приходом лета
Как сообщало ИА REGNUM, на 6 марта текущего года в мире установлено порядка 100 тыс. заразившихся коронавирусом, из которых скончались свыше 3,4 тыс. человек.
Финансы
Курс рубля сегодня заметно упал на фоне сильного падения цен на нефть
Цена на нефть марки Brent за день упала на 9% - ниже 47 долларов за баррель, что произошло впервые с лета 2017 года.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Организаторы Евровидения изучают разные сценарии из-за коронавируса
Организаторы конкурса песни «Евровидение-2020» изучают различные возможные сценарии развития ситуации в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Политика
Парламент ДНР закрепил статус единственного госязыка за русским
Очередное заседание Народного совета в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР), прошедшее в пятницу, 6 марта, завершилось единогласным голосованием за принятие поправки в Конституцию, закрепляющей за русским языком статус единственного государственного.
Культура
На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне
Общество
Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
Минобороны России в канун Международного женского дня открывает на сайте ведомства уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Спорт
Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца
Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган вернутся из Америки раньше срока
Девушка родила исполнителю долгожданного сына. А теперь супруга рэпера сообщила, что их семья скоро приедет на родину.
Энергетика
Оценены потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что из-за разрыва сделки ОПЕК+ Россия будет терять от $100-150 млн в день.
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Здоровье
Лекарство от коронавируса обнаружили на Украине
Ученые опытным путем доказали, что «Протефлазид» способен успешно бороться с украинским штаммом заболевания, сообщают «Рамблер/новости».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
Авто
Коронавирус может вызвать дефицит авто на российском рынке
Российский рынок автомобилей может столкнуться с нехваткой комплектующих с китайскими компонентами и субкомпонентами из-за коронавируса уже в апреле.
Общество