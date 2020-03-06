Политика

Piter.tvPiter.tvЭрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным. Накануне тон заявил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона. Однако пока между странами действует соглашение о перемирии.
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Эрдоган: системы ПВО С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле

Коммерсантъвчера в 08:17

Эрдоган после встречи с Путиным напомнил о желании купить у США Patriot

РБКвчера в 08:26

Эрдоган заявил, что развертывание ЗРС С-400 начнется в апреле

ТАССвчера в 06:28

Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

Lenta.ruвчера в 06:49

Эрдоган заявил о введении в эксплуатацию С-400 в апреле

Известиявчера в 06:46

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

РИА Новостивчера в 06:42

Эрдоган рассказал, когда в Турции введут в эксплуатацию системы ПВО С-400

Газета.Ruвчера в 06:54
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Футбол

Чемпионат России. «Оренбург» примет тульский «Арсенал», «Динамо» против «Тамбова»

21-й тур Тинькофф РПЛ стартует матчем между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом». Также сегодня «Динамо» примет «Тамбов».
Sports.ru 01:10
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
Авто

Коронавирус затронет российские автозаводы

Как пишут «Известия», ссылаясь представителей разных компаний, все автопроизводители активно ищут замену китайским комплектующим, сбои в поставках которых связаны как раз с коронавирусом.
Tvoe-avto.com 04 марта в 23:39
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете

Популярная российская телеведущая, актриса Лариса Гузеева рассказала, что борется с лишними килограммами.
КМВ Новости вчера в 09:45
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости 05 марта в 13:08
Армия и оружие

Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Российская газета 01:08
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:01
Культура

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Авто

Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса

Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
Tvoe-avto.com 05 марта в 00:25
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

В Москве началось проектирование инфекционного корпуса

5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Говорит Москва 01:57
Наука

Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин

Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
RuNews24.ru вчера в 02:54
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
МИР 24 вчера в 19:46
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Путешествия

В Турции снижают цены для туристов

Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Про.Тонкости вчера в 05:49
Здоровье

Медики развенчали мифы о вреде употребления сала для организма

Врачи-диетологи заявляют, что сало способно принести важную пользу организму человека, а поэтому употребление его в умеренных количествах рекомендовано и даже нужно.
Ugpressa.ru 05 марта в 15:29
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 05 марта в 16:24
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Российская газета вчера в 23:37
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

Известия вчера в 23:44
Культура

Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ оскорблять его

Юморист Сергей Светлаков в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out отказался назвать телеведущего Владимира Соловьева мразью.
Рамблер вчера в 06:41
Здоровье

«Гипертонический патруль» проведает пожилых жителей Юргинского района

Идею навещать пожилых жителей района предложила фельдшер детской поликлиники районной больницы Лариса Савельева.
КП - Тюмень 02:21
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском вчера в 10:59
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Армия и оружие

Lockheed Martin убрал Турцию из материалов программы истребителя F-35

Турция выведена производителем из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
REGNUM 03 марта в 18:30
Политика

Путин обосновал востребованность поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции востребованы, так как с момента принятия основного закона государство изменилось кардинальным образом.
Газета.Ru вчера в 04:19
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия вчера в 14:49
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