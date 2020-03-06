Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным. Накануне тон заявил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона. Однако пока между странами действует соглашение о перемирии.

Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным

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