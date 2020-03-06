Политика
Piter.tvЭрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у США Patriot после переговоров с Путиным. Накануне тон заявил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона. Однако пока между странами действует соглашение о перемирии.
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Футбол
Чемпионат России. «Оренбург» примет тульский «Арсенал», «Динамо» против «Тамбова»
21-й тур Тинькофф РПЛ стартует матчем между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом». Также сегодня «Динамо» примет «Тамбов».
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Авто
Коронавирус затронет российские автозаводы
Как пишут «Известия», ссылаясь представителей разных компаний, все автопроизводители активно ищут замену китайским комплектующим, сбои в поставках которых связаны как раз с коронавирусом.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете
Популярная российская телеведущая, актриса Лариса Гузеева рассказала, что борется с лишними килограммами.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Армия и оружие
Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Культура
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Авто
Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса
Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
Общество
В Москве началось проектирование инфекционного корпуса
5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Наука
Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин
Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане
Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Здоровье
Медики развенчали мифы о вреде употребления сала для организма
Врачи-диетологи заявляют, что сало способно принести важную пользу организму человека, а поэтому употребление его в умеренных количествах рекомендовано и даже нужно.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
Культура
Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ оскорблять его
Юморист Сергей Светлаков в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out отказался назвать телеведущего Владимира Соловьева мразью.
Здоровье
«Гипертонический патруль» проведает пожилых жителей Юргинского района
Идею навещать пожилых жителей района предложила фельдшер детской поликлиники районной больницы Лариса Савельева.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Армия и оружие
Lockheed Martin убрал Турцию из материалов программы истребителя F-35
Турция выведена производителем из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
Политика
Путин обосновал востребованность поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что поправки к Конституции востребованы, так как с момента принятия основного закона государство изменилось кардинальным образом.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.