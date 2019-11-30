Политика
Газета.RuЭрдоган: запуск «Турецкого потока» запланирован на 8 января в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" запланирован на 8 января 2019 года, передает ТАСС.
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В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
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Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Политика
Премьер-министр Ирака Махди подал прошение об отставке
Корреспондент телеканала Sky News Arabia в Багдаде сообщает: "Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке".
Происшествия
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Армия и оружие
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом
Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко награждён национальным французским орденом «За заслуги».
Финансы
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
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Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Футбол
Головин назван лучшим игроком «Монако» в ноябре
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам своих выступлений в ноябре.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
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Политика
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Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон подтвердил, что власти государства направят официальное приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит лидеров стран Арктического совета, который планируется в 2020 году.