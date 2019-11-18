Политика

ПолитРоссияПолитРоссияЭрдоган заявил Трампу, что Турция не откажется от российских С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой США Дональдом Трампом, которая состоялась 13 ноября, заявил, что Анкара не откажется от сделки по российским системам противовоздушной обороны С-400.
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China.com (Китай): «живое представление» Эрдогана вряд ли было настоящим отказом США, и, скорее всего, было ложным сближением с Россией (China.com)

ИноСМИ05:30

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RT на русском06:11

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

ТАСС05:31

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В США надеются, что Турция откажется от приобретения С-400

РИА Новости07:55

«Трамп и Эрдоган отложили спорные вопросы на другой раз»

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Новостной фронтвчера в 07:07
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Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
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