Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой США Дональдом Трампом, которая состоялась 13 ноября, заявил, что Анкара не откажется от сделки по российским системам противовоздушной обороны С-400.

Эрдоган заявил Трампу, что Турция не откажется от российских С-400

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