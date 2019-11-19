Политика
ФАНЭрдоган проинформировал Трампа о невозможности отказа Турции от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал американского лидера Дональда Трампа о невозможности отказаться от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Анкарой.
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Трамп предложил Эрдогану «пряники» за отказ от российских С-400, но остался ни с чем
NewInform16 ноября в 03:12
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
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Политика
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Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
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Отец Хабиба Нурмагомедова решил обзавестись второй женой
О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
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Дочь Заворотнюк прервала молчание в Instagram
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Музыка
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Кино
У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило
Кинокомпания «Хайп» собирается снять вымышленный детектив «Казнь» про советского серийного убийцу Андрея Чикатило, рассказал продюсер Илья Стюарт на очной защите проектов, претендующих на господдержку от Фонда кино.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес не взяла денег за роль Рамоны в «Стриптизершах»
Дженнифер Лопес рассказала, что роль в «Стриптизершах» для нее была похожа на возвращение в прошлое, поскольку она знает что такое бедность, и в юности была вынуждена делить одну кровать с сестрой, поскольку у ее семьи не было денег и места в квартире для второй кровати.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Футбол
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Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовой ситуации в клубе, а также о его целях и задачах.
Армия и оружие
Более десяти военных кораблей РФ начали учения в Черном море
Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Армия и оружие
Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии
Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»
Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Жамалетдинов может покинуть «Лех» зимой из-за отсутствия игровой практики
Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, рассказал о будущем футболиста.
Экономика
Стоимость Bitcoin опустилась до $8000
Ранее аналитик Аяш Джиндал предупредил, что курс Bitcoin упадет до отметки в $7650, если не сможет удержаться выше $8000.