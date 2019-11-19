Политика

ФАНФАНЭрдоган проинформировал Трампа о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал американского лидера Дональда Трампа о невозможности отказаться от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Анкарой.
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Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказаться от С-400

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Эрдоган заявил о намерениях отказаться от покупки С-400

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Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от российских С-400

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Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

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Трамп предложил Эрдогану «пряники» за отказ от российских С-400, но остался ни с чем

NewInform16 ноября в 03:12
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал побриться после прибытия трёх кораблей ВМС Украины, возвращённых Россией.
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Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
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О планах обзавестись второй супругой Абдулманап Нурмагомедов рассказал журналистам лично.
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Армия и оружие

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Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация.
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Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге

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Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
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Турецкий политик
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