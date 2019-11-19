Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал американского лидера Дональда Трампа о невозможности отказаться от закупки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 Анкарой.

Эрдоган проинформировал Трампа о невозможности отказа Турции от С-400

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