Политика

ТАССТАССЭрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

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Трамп предложил Эрдогану «пряники» за отказ от российских С-400, но остался ни с чем

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Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от российских С-400

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Avia.pro17 ноября в 02:45

«Признали наше право»: Эрдоган заявил Трампу в лицо о покупке российских С-400

Царьград05:14
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Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш рассказала, чем Владимир Зеленский хуже Петра Порошенко на посту президента.
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Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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Песков оценил возможность отдельной встречи Путина с Зеленским

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж на саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) еще прорабатывается.
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Снайпер ополченцев ликвидировал боевика ВСУ в Донбассе

Украинское командование заявило об активизации снайперов ополченцев в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
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Армия и оружие

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Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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