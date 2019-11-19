Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

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