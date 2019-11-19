Политика

Военное делоВоенное делоЭрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от систем С-400

Во время выступления в Анкаре, трансляцию которого провел телеканал «NTV», глава турецкой администрации президент Тайип Эрдоган сообщил, что проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Турции от российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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