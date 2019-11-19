Политика
Военное делоЭрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от систем С-400
Во время выступления в Анкаре, трансляцию которого провел телеканал «NTV», глава турецкой администрации президент Тайип Эрдоган сообщил, что проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Турции от российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Армия и оружие
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
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Гаджеты
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Пока производитель не раскрывает никаких особенностей аппарата, однако в скором времени могут появиться первые параметры новейших смартфонов с трехмерным дисплеем.
Политика
США восстанавливают санкции в отношении ядерного объекта Фордо в Иране
"США отменяют исключение из санкций в отношении ядерного объекта в Фордо с 15 декабря 2019 года", - отметил госсекретарь.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
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Футбол
Месси согласился подраться с Кавани во время матча Аргентины и Уругвая
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
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Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Общество
В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»
Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
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Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября.
Армия и оружие
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
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Политика
Украина продолжит судиться с Россией, несмотря на возвращение кораблей
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила в фейсбуке, что Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение 24 украинских моряков и передачу Киеву трех судов, задержанных в России в Керченском проливе в 2018 году.
Наука
143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу
Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.