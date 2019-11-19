Политика
Военное делоЭрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от систем С-400
Во время выступления в Анкаре, трансляцию которого провел телеканал «NTV», глава турецкой администрации президент Тайип Эрдоган сообщил, что проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Турции от российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
РБК 08:35
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Экономика
Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год
Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
REGNUM 11:34
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Авто
УАЗ поставит РЖД свыше 600 автомобилей с дистанционным управлением
Инновационная система UAZ Connect благодаря встроенным телематическим и онлайн-сервисам дистанционно сообщает показания бортовых систем автомобилей и с помощью модуля ЭРА-ГЛОНАСС в режиме реального времени поступают в «облако» для оперативной работы с информацией.
32CARS.ru 02:30
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Авто
Электрический седан BMW i4 сможет выдавать 530 сил
Как пишет издание «Roadshow» со ссылкой на собственные источники, седан BMW i4 с полностью электрической тягой появится только в 2021 году.
Тарантас Ньюс 17 ноября в 10:15
Футбол
Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020
Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
RT на русском 10:29
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Вечерняя Москва вчера в 12:06
Политика
В МИД РФ осудили санкции США против иранского ядерного объекта в Фордо
В российском Министерстве иностранных дел решительно осудили заявление госсекретаря США Майка Помпео о возвращении санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране.
ТК Звезда 12:01
Политика
Прокуратура попросила арестовать Ляшко по делу о драке
Прокуратура Киевской области попросило суд арестовать лидера «Радикальной партии», экс-депутата Верховной рады Олега Ляшко, который подрался с уже бывшим представителем президента Украины в правительстве Андреем Герусом, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Rambler News Service вчера в 07:06
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
РБК вчера в 10:34
Наука
Облучение при компьютерной томографии может повышать риск рака
Облучение, полученной от компьютерной томографии, может повышать у пациента риск развития рака щитовидной железы и лейкемии.
Ugpressa.ru 10:23
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Общество
Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров
Говоря об истории с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует.
Интерфакс 11:40
Происшествия
На стройке в Воронеже упавшие кирпичи убили двух мужчин
Во вторник, 19 ноября, на площадке по улице Шишкова с 13 этажа строящегося дома на голову мужчинам 26 и 39 лет упали кирпичи.
АиФ Воронеж 11:09
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Футбол
Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА
Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 11:50
Наука
Новые нормы поведения эффективнее приживаются в соцсетях
Международная группа исследователей показала, что новые нормы поведения в социальных сетях распространяются намного эффективнее, чем в сообществах с офлайн-общением.
Индикатор 10:38
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 16 ноября в 05:24
Общество
Минюст обвинил СМИ в искажении российской позиции по домашнему насилию
Ранее "Коммерсант" написал, что Минюст в ответе ЕСПЧ назвал проблему домашнего насилия в России преувеличенной.
РИА Новости 08:47
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Газета.Ru 02:23
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Политика
Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве
Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
РБК 11:38