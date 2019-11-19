Политика

Военное делоВоенное делоЭрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от систем С-400

Во время выступления в Анкаре, трансляцию которого провел телеканал «NTV», глава турецкой администрации президент Тайип Эрдоган сообщил, что проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа о невозможности отказа Турции от российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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В США надеются, что Турция откажется от приобретения С-400

РИА Новости07:55

China.com (Китай): «живое представление» Эрдогана вряд ли было настоящим отказом США, и, скорее всего, было ложным сближением с Россией (China.com)

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«Трамп и Эрдоган отложили спорные вопросы на другой раз»

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