Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЭрдоган заявил Трампу, что не откажется от С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту США Дональду Трампу, что не намерен отказываться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на позицию Вашингтона. Об этом он рассказал, выступая перед парламентской фракцией правящей партии.
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