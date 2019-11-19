Политика
Свободная ПрессаЭрдоган заявил Трампу, что не откажется от С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту США Дональду Трампу, что не намерен отказываться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400, несмотря на позицию Вашингтона. Об этом он рассказал, выступая перед парламентской фракцией правящей партии.
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Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Экономика
Госдума перераспределила 1% бюджета страны
Госдума во вторник, 19 ноября, приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины
Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Политика
Германия призвала сохранить транзит газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Фигурное катание
Медведева задула свечки в честь дня рождения на бородинском хлебе
Спортсменка задула свечки не на праздничном торте, а на круглой буханке бородинского хлеба.
Общество
Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Футбол
Сборная России разгромила Польшу в отборочном матче Евро U19
Сборная РФ с разгромным счетом победила Польшу в рамках отборочного цикла Евро-2020 среди команд U19.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Общество
Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым
За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
Политика
Премьер Белоруссии пошутил о тумане в отношениях с Россией
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил об «отсутствии тумана» в отношениях двух стран.