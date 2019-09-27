Политика
ИзвестияЭрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Такое заявление он сделал в пятницу, 27 сентября.
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Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
Происшествия
Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте
REGNUM вчера в 15:26
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
Российская газета 03:26
Авто
Дешевый электромобиль Renault City K-ZE появился в продаже
В Поднебесной стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE.
Тарантас Ньюс вчера в 10:55
Политика
США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию
Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.
ИжевскИнфо.РУ 01:11
Происшествия
В Барнауле ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного нарушителя
Сотрудники ГИБДД выписали 14 протоколов за различные нарушения ПДД и ДТП за прошедшую ночь водителю в Барнауле.
ТАСС 01:39
Шоу-бизнес
Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
Вечерний курьер 03:26
Гаджеты
Biostar подтверждает существование процессора AMD Ryzen 9 3900
Как известно, линейку процессоров AMD Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, выпущенную в июле этого года, возглавляет модель Ryzen 9 3900X, работающая на частотах 3,8-4,6 ГГц.
iXBT.com 04:07
Происшествия
Алтайского маньяка задержали на Кипре
Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.
Sibnet Новости 00:10
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости 25 сентября в 09:19
Экономика
Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России
В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).
Известия вчера в 19:30
Общество
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.
Российская газета 02:48
Футбол
Мамаев дал первое интервью после выхода по УДО своей жене
Первое интервью после выхода на свободу футболист Павел Мамаев дал своей супруге Алане. В ближайшее время оно появится у неё в блоге.
Life.ru 24 сентября в 06:43
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском вчера в 05:26
Политика
В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Армия и оружие
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли из артиллерии район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Нижнее Лозовое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 01:02
Общество
Судебным приставам хотят разрешить взламывать двери
Минюст России предложил наделить судебных приставов новыми полномочиями. Им хотят разрешить ломать двери.
EastRussia 25 сентября в 23:40
Футбол
В Дохе стартует ЧМ по легкой атлетике
Нева Спорт вчера в 23:10
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Экономика
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости 02:18
Музыка
Олег Винник попал в базу данных «Миротворец»
Знаменитый украинский певец Олег Винник пополнил список базы данных «Миротворец». Об этом сообщается на скандальном сайте Украины.
iReactor 03:56
Общество
В ЦИАН сравнили цены за пять лет на вторичное жилье в округах Москвы
В сентябре 2019 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке (за вычетом элитного сегмента) в Москве составляет 195,3 тыс. руб. — на 4,7% больше, чем пять лет назад (докризисный уровень цены на вторичку в Москве преодолели весной этого года) и на 6,4% больше, чем прошлой осенью.
РБК вчера в 05:20
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС вчера в 02:49