Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

Армия и оружие Владимир Карасёв: Поляки смеются над сделкой по F-35 «Русская угроза» заставляет польских небратьев снимать последнюю рубаху ради закупки американского оружия На днях Министерство обороны Польши подписало контракт с США на покупку 32 многофункциональных самолетов F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов.