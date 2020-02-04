Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
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Лидер Турция решил не ссориться с Россией из-за ситуации в Идлибе

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