Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией
Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
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Армия и оружие
Владимир Карасёв: Поляки смеются над сделкой по F-35
«Русская угроза» заставляет польских небратьев снимать последнюю рубаху ради закупки американского оружия На днях Министерство обороны Польши подписало контракт с США на покупку 32 многофункциональных самолетов F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов.
Армия и оружие
На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники
Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Армия и оружие
Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ
Бывший наёмник разорвал контракт с ВСУ и намерен вернуться обратно в Германию.
Армия и оружие
«Панцирь» уничтожил летевший к российской базе Хмеймим беспилотник
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии.
Армия и оружие
ВС РФ получат ЗРК С-500 раньше изначально озвученных сроков
Замминистра сообщил, что в войсках ПВО-ПРО Российской Федерации еще в прошлом году были успешно проведены испытания новейших комплексов, поэтому в 2020 году можно начать их передачу в вооруженные силы страны.
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Армия и оружие
В РПЦ объяснили традицию освящать ядерное оружие
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) объяснил российскую традицию освящать военную технику и боеприпасы.
Армия и оружие
БМП «Курганец-25» и «Бумеранг» готовят к госиспытаниям в 2022 году
Колесная боевая машина "Бумеранг" производится специально для мотострелковых подразделений, которые поддерживают огнем другие подразделения.
Армия и оружие
Россия предложила Индии создать истребитель пятого поколения
Мантуров заявил, что российская сторона готова «продолжать переговоры по истребителю пятого поколения», передает РИА «Новости».
Армия и оружие
Генсек НАТО заверил, что учения США в Европе не нацелены против России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что учения США в Европе не нацелены против России.
Армия и оружие
Глава ВМС США призвал изменить состав флота
Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли поделился подробностями недавно проведенного комплексного анализа состава флота.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.