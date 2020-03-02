Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".

Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии

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Общество Ростуризм предложил меры финподдержки отрасли из-за коронавируса Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с Общественным советом агентства предложила ввести меры финансовой поддержки игрокам отрасли в связи с потерями, понесенными на фоне распространения коронавируса.

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Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Футбол Казань примет матч за Суперкубок УЕФА Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.

Музыка Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.

Спорт Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.