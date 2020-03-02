Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
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Эрдоган: у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии

Коммерсантъ07:22

Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии

ТАСС07:06

DW: Бывшие арабские партнёры не помогают Турции в Сирии

Московский Комсомолец Турция06:07

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

RT на русском06:44

Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном

РИА Новости06:24

Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии

Интерфакс07:22

Россия, а также Иран, не являются для Турции целями в Сирии, — утверждает Реджеп Тайип Эрдоган

Эхо Москвы07:04
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия вчера в 18:03
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Общество

Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса

О массовом измерении температуры москвичам в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Lenta.ru 11:43
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Авто

В России выпуск автомобилей Nissan сокращается

32CARS.ru 12:24
Биатлон

Назван состав мужской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону назвал состав команды на предстоящие этапы Кубка мира в Чехии и Финляндии.
Российская газета 05:31
Общество

ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом вне Китая в 9 раз

Количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Китае начало снижаться, хотя распространение болезни в других странах увеличилось в девять раз.
Известия 11:12
Общество

Ростуризм предложил меры финподдержки отрасли из-за коронавируса

Глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с Общественным советом агентства предложила ввести меры финансовой поддержки игрокам отрасли в связи с потерями, понесенными на фоне распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 12:00
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
Происшествия

В Оренбурге сотрудницу полиции заставили отмыть разрисованный ею лифт

В Оренбурге сотрудницу полиции, разрисовавшую вместе с подругой краской из баллончика лифт в многоэтажке, заставили отмывать кабину.
Российская газета 09:27
Футбол

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Soccer.ru 11:47
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета вчера в 16:01
Кино

Антонио Бандерас сыграет в фильме по Uncharted

Cyber.sports.ru 12:20
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Авто

Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года

В текущем году выбор жюри пал на французскую модель Peugeot 208, сообщается на сайте премии. Всего на звание лучшего претендовали 7 моделей.
Городовой 10:37
Футбол

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Армия и оружие

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Piter.tv 00:30
Кино

В сети появился первый трейлер фильма «Артемис Фаул»

Студия Disney опубликовала на своем YouTube-канале трейлер нового приключенческого фильма "Артемис Фаул".
Piter.tv 07:02
Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти

Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Брянская улица 28 февраля в 08:48
Армия и оружие

Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду

Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
ТАСС вчера в 16:08
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Ведомости 06:39
Происшествия

Ректор воронежского университета задержан по подозрению во взятке

Российская газета 11:47
Происшествия

Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

РИА Новости 10:54
Футбол

Александр Панов объяснил болельщикам «Зенита», чем он лучше Дзюбы

Болельщики «Зенита» были в шоке. Многие до сих пор не могут простить Панова.
Спорт день за днем 09:05
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически

Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
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