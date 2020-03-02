Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии

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Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном

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Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии

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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

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Эрдоган: у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии

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Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии

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DW: Бывшие арабские партнёры не помогают Турции в Сирии

Московский Комсомолец Турция06:07
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Политика

В Госдуме рассказали о новых поправках Путина в Конституцию

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 09:08
Финансы

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Известия 09:12
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей

Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.
Российская газета 04:26
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Коммерсантъ 10:55
Кино

Звезда «Стрелы» Стивен Амелл предложил Дженсена Эклса на роль Бэтмена

Фанаты проекта оказались рады ее появлению в кадре, а вот Стивен Амелл, исполнитель роли Стрелы, предпочел компанию другого персонажа DC — супергероя Бэтмена.
Киноафиша России 08:26
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Биатлон

CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Известия 09:38
Здоровье

В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус

В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Piter.tv 07:31
Единоборства

Магомед Анкалаев на турнире UFC победил соперника за 38 секунд

Дагестанский боец полутяжелого веса Магомед Анкалаев на турнире UFC в Норфолке (штат Вирджиния, США) победил опытного соперника Иона Куцелабу за 38 секунд.
АиФ Дагестан вчера в 05:54
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Футбол

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Происшествия

В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье

RT на русском вчера в 15:50
Политика

В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу

11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Известия 09:33
Экономика

Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса

Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Гаджеты

Redmi Note 9 выйдет на следующей неделе

В своем официальном аккаунте в Twitter Xiaomi сообщила, что долгожданный Redmi Note 9 выйдет 12 марта, то есть уже в следующий четверг.
IT-World 10:43
Происшествия

Задержан проректор Севастопольского госуниверситета

Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Российская газета 06:34
Происшествия

Стали известны имена пострадавших в московской сауне

В настоящий момент информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.
Известия 28 февраля в 14:11
Общество

Еврокомиссия повысила уровень угрозы по коронавирусу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о смене "средней" степени риска заразиться коронавирусом COVID-19 в Евросоюзе на "высокую".
Интерфакс 08:11
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Экономика

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
RT на русском 09:33
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Происшествия

В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов не может говорить и дышать из-за сломанного ребра

Актуальные Новости вчера в 01:19
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
OAnews вчера в 10:22
Здоровье

В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
RT на русском 04:13
Армия и оружие

В Польше начались масштабные военные учения с участием США

Следует упомянуть, что учения «Защитник Европы 2020» являются самыми масштабными маневрами Соединенных Штатов в Европе за последние 25 лет.
Военное дело 29 февраля в 04:07
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
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