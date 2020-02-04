Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией. «Нам не нужно вступать в конфликт или серьёзное противоречие с Россией на данном этапе», — цитирует NTV Эрдогана. Он отметил, что у Анкары «есть очень серьёзные стратегические инициативы с Россией».
Читать в источнике
Оценить179
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Гаджеты
Xiaomi представил смартфон Poco X2
Шоу-бизнес
Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии
Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Космос
В США планируют запускать космические ракеты с помощью центрифуги
По своим размерам центрифуга превосходит площадь футбольного поля, предполагается, что она способна будет раскрутить космическую ракету до скорости 8000 км/ч.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Армия и оружие
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Футбол
Смолов рассказал о проблемах российских футболистов за рубежом
Новичок "Сельты" нападающий Федор Смолов поделился мнением о проблемах российских футболистов за рубежом.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Здоровье
Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают
Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Здоровье
Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян
Россиянам не следует злоупотреблять пивом, считает психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Общество
Россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки америкаского Vogue
Общество
Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области
Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Общество
Смольный объявил финалистов конкурса концепций парка «Тучков буян»
Политика
Большинство россиян считают поправки в Конституцию важными
Наиболее важными для россиян оказались поправки в Основной закон, касающиеся индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел военной полиции России в Алеппо
"Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности", - цитирует Боренкова ТАСС.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Происшествия
Сбившего пятерых пешеходов водителя задержали в Твери
Водитель автомобиля Kia Stinger, ставший участником ДТП в Твери, в результате которого пострадали пять пешеходов, задержан.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.