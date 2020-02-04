Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией. «Нам не нужно вступать в конфликт или серьёзное противоречие с Россией на данном этапе», — цитирует NTV Эрдогана. Он отметил, что у Анкары «есть очень серьёзные стратегические инициативы с Россией».
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