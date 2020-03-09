Политика
Красная веснаЭрдоган заявил, что Турция не планирует аннексировать территорию Сирии
Турция придерживается территориальной целостности Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Об этом 8 марта сообщила турецкая газета Sozcu. По словам турецкого главы, цели Анкары «в Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию».
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Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 7382 человек
Число зараженных новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 7382.
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Футбол
ЦСКА: на встречу с Карпиным и Еременко
Вполне вероятно, в понедельник армейцев ждет встреча со старыми знакомыми. Впервые против ЦСКА за "Ростов" сыграет Роман Еременко.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Футбол
«Челси» хочет купить шотландский клуб для обхода новых правил аренды игроков
ФИФА готовит новые правила аренды игроков, которые будут действовать с лета 2020 года.
Общество
Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому
Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для российского рынка
Компания Hyundai анонсировала скорый выход на российский рынок модернизированного паркетника Hyundai Creta.
Общество
Оценен военный экспорт России и США
Из доклада следует, что доля военного экспорта России в мировом объеме за последние пять лет снизилась на 6 процентов (до 21 процента) в сравнении с показателями периода 2010-2014 годов.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Наука
В России разработали электронный язык для определения свежести пива
По словам ученого, в рамках разработки электронного языка, специалисты университета не только создали, но и запатентовали совершенно новую конструкцию сенсоров, которая не имеет каких-либо аналогов в мире.
Происшествия
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Технологии
Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга
Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии.
Политика
Бывший украинский шпион Асеев о Донбассе: мы проиграли эту войну
Журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, признал, что Киев проиграл войну за Донбасс.
Наука
Обнаружены признаки болезни вейперов
В ходе недавно проведенного исследования эксперты смогли обнаружить симптомы заболевания, вызываемого использованием электронных сигарет.
Авто
Новый Lada Largus получит фары с линзами
В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Армия и оружие
Пушков назвал покупку Польшей у США военной техники «данью сюзерену»
Купленные Польшей у США ракеты и аппараты заржавеют и будут утилизированы, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Варшавы закупить военную технику у Вашингтона.
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами
На снимке Ольга запечатлена обнаженной на берегу моря.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Политика
Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом
Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Финансы
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.