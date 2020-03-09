Турция придерживается территориальной целостности Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Об этом 8 марта сообщила турецкая газета Sozcu. По словам турецкого главы, цели Анкары «в Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию».

Эрдоган заявил, что Турция не планирует аннексировать территорию Сирии

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