Политика

Красная веснаКрасная веснаЭрдоган заявил, что Турция не планирует аннексировать территорию Сирии

Турция придерживается территориальной целостности Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Об этом 8 марта сообщила турецкая газета Sozcu. По словам турецкого главы, цели Анкары «в Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию».
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Эрдоган сообщил об отсутствии планов аннексировать территорию Сирии

Газета.Ruвчера в 18:58

Эрдоган назвал основную цель Турции в Сирии

Lenta.ruвчера в 16:55

Эрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию

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Эрдоган: Турция не планирует аннексировать сирийскую территорию

Московский Комсомолецвчера в 17:34

Эрдоган: Турция не собирается аннексировать сирийскую территорию

Комсомольская правдавчера в 17:01

Эрдоган заявил об отсутствии планов аннексировать сирийскую территорию

RT на русскомвчера в 18:00
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Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

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Из доклада следует, что доля военного экспорта России в мировом объеме за последние пять лет снизилась на 6 процентов (до 21 процента) в сравнении с показателями периода 2010-2014 годов.
Lenta.ru вчера в 20:57
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В ходе недавно проведенного исследования эксперты смогли обнаружить симптомы заболевания, вызываемого использованием электронных сигарет.
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В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
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Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
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Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
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