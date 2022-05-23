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Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в «шоу» по урегулированию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стала участвовать в "шоу по урегулированию ситуацию на Украине".
Российская газета
Как отметил турецкий лидер, отношения с Россией продолжаются.
Телеканал 360°
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Турция не стала вводить антироссийские санкции, в отличие от других стран НАТО.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Эрдоган: Турция не стала участвовать в «шоу» по урегулированию на Украине
Российская газета14:25
Эрдоган заявил, что Турция не будет участвовать в «шоу по Украине»
Национальная служба новостей13:28
Эрдоган заявил об отказе Турции участвовать в «шоу по урегулированию ситуации на Украине»
Life.ru13:51
Эрдоган заявил, что Турция не ввяжется в «шоу по Украине», сохранив отношения с Россией
Lenta.ru13:49
Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине»
RT на русском13:44
Эрдоган: Турция не будет ввязываться в «шоу по Украине», отношения с Россией продолжаются
РИА Новости14:12
Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в «шоу» по урегулированию на Украине
ТАСС13:26

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