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Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в «шоу» по урегулированию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стала участвовать в "шоу по урегулированию ситуацию на Украине".
Российская газета
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Присутствовавший на встрече глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил уверенность, что в Стамбуле был достигнут "самый значимый прогресс в этом процессе к настоящему времени".
Газета.Ru
Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
Sputnik Азербайджан

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Эрдоган: Турция не стала участвовать в «шоу по Украине»
Газета.Ru17:05
Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в «шоу» по урегулированию на Украине
ТАССвчера в 13:26
Президент Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в «шоу» по Украине
РИА Новостивчера в 14:12
Эрдоган заявил об отказе Турции участвовать в «шоу по урегулированию ситуации на Украине»
Life.ruвчера в 13:51
Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине»
RT на русскомвчера в 13:44
Эрдоган заявил, что Турция не будет участвовать в «шоу по Украине»
Национальная служба новостейвчера в 13:28
Эрдоган: Турция не стала участвовать в «шоу» по урегулированию на Украине
Российская газетавчера в 14:25

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