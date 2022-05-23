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Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в «шоу» по урегулированию на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стала участвовать в "шоу по урегулированию ситуацию на Украине".
Российская газета
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Турция не стала вводить антироссийские санкции, в отличие от других стран НАТО.
Московский Комсомолец
Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
Sputnik Азербайджан

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Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине»
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Эрдоган заявил, что Турция не стала участвовать в «шоу» по урегулированию на Украине
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