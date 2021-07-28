В конце лета 2020 года глава минфина республики Берат Албайрак отметил, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.
"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Роскосмоса.
Заявления Российского зернового союза (РЗС) о возможном росте цен на мясо и хлеб в России носят спекулятивный характер и не отражают реальную картину на продовольственном рынке: оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию в текущем году нет, стоимость хлеба также стабильна, говорится в заявлении Минсельхоза.