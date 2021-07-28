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Общество

Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает к 2023 году наладить добычу газа в Черном море

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году страна рассчитывает начать полноценную добычу газа на месторождении в Черном море.
ТАСС
По словам Эрдогана, сейчас Турция предпринимает «огромные усилия», чтобы к 2023 году начать разработку черноморского газового месторождения.
Московский Комсомолец
Об обнаружении еще одного источника дополнительных запасов природного газа в Черном море объемом 405 млрд куб. м Эрдоган сообщал в октябре 2020 года.
Известия
В конце лета 2020 года глава минфина республики Берат Албайрак отметил, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.
Известия

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Турция заявила о намерениях наладить добычу газа в Черном море к 2023 году

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