Наркологи назвали, кого из водителей, по их мнению, следует проверять на наркотики и алкоголизм

Как рассказал «Новому дню» главный нарколог УрФО Антон Поддубный, среди его коллег есть мнение, что тестирование следует ввести только для тех, кто уже попадал в поле зрения полиции в состоянии алкогольного опьянения и был лишен прав, а также профессиональным водителям автобусов и грузовиков.