Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году страна рассчитывает начать полноценную добычу газа на месторождении в Черном море. С таким заявлением он выступил в среду на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.
Как рассказал «Новому дню» главный нарколог УрФО Антон Поддубный, среди его коллег есть мнение, что тестирование следует ввести только для тех, кто уже попадал в поле зрения полиции в состоянии алкогольного опьянения и был лишен прав, а также профессиональным водителям автобусов и грузовиков.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к срокам лишения свободы до 5,5 года пятерых участников беспорядков на митинге против ковидных ограничений во Владикавказе в апреле 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
"Госсекретарь Блинкен заявил о поддержке со стороны США планов ВОЗ, направленных на проведение дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие", - отметил Прайс.
Российские банки в первом полугодии 2021 года выдали 6,9 млн кредитных карт, что на 50% больше, чем за январь - июнь прошлого года и сопоставимо с уровнем 2019 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).