Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году страна рассчитывает начать полноценную добычу газа на месторождении в Черном море. С таким заявлением он выступил в среду на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.
Министерство иностранных дел Китая подтверждает визит в страну главы политического офиса "Талибана" (организация, запрещенная в РФ) в Катаре муллы Абдуллы Гани Барадара, который встретился с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.