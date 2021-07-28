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Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает к 2023 году наладить добычу газа в Черном море

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году страна рассчитывает начать полноценную добычу газа на месторождении в Черном море.
ТАСС
"Сегодня мы проводим испытание газового потока на скважине "Тюрк Али 1". И первый раз зажигаем на поверхности газ, добытый с глубины в сотни метров", - сказал Эрдоган.
ТАСС
Эрдоган напомнил, что за год Турция пробурила пять скважин в Черном море.
Взгляд.ру
Параллельно с системами добычи на шельфе власти строят и наземную инфраструктуру для транспортировки и хранения газа.
ТАСС

С чего всё началось

Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает к 2023 году наладить добычу газа в Черном море

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году страна рассчитывает начать полноценную добычу газа на месторождении в Черном море. С таким заявлением он выступил в среду на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.
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