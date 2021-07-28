Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году страна рассчитывает начать полноценную добычу газа на месторождении в Черном море. С таким заявлением он выступил в среду на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

ТАСС вчера в 15:47