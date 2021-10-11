EADaily: ВВС Польши купили у США истребители F-35, а летать на них некому

«Эксперт предупреждает, что армия не сможет использовать потенциал самолётов, а нехватка кадров приведёт к тому, что ни одна боевая авиационная эскадрилья в Польше в течение 10 лет не будет иметь оперативной готовности»,цитирует EADaily польское издание Onet.pl.