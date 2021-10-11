Армия Турции в 2016-2019 годах провела три операции на севере Сирии — "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов.
«Эксперт предупреждает, что армия не сможет использовать потенциал самолётов, а нехватка кадров приведёт к тому, что ни одна боевая авиационная эскадрилья в Польше в течение 10 лет не будет иметь оперативной готовности»,цитирует EADaily польское издание Onet.pl.
Кстати, по результативности (1,4 гола за игру) команда Карпина опережает сборные Хиддинка, Черчесова и Бышовца, а по надежности обороны и вовсе делит рекорд — по одному мячу за первые 450 минут работы тренера пропускали при Садырине, Хиддинке и Капелло.