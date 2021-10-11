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Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористическую угрозу в Сирии

Чаша терпения Турции переполнилась из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости
Присутствие на приграничной территории сил Анкары Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал вывести войска.
РИА Новости
Армия Турции в 2016-2019 годах провела три операции на севере Сирии — "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, "Оливковая ветвь" и "Источник мира" против формирований курдов.
РИА Новости
Лидеры подчеркнули необходимость вытеснения из Идлиба оставшихся террористических элементов.
RT на русском

С чего всё началось

Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористическую угрозу в Сирии
Чаша терпения Турции переполнилась из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новостивчера в 13:27

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Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористические угрозы из Сирии
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