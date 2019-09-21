Армия и оружие
ТАССЭрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции для журналистов перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Космос
Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» собрана на Байконуре
Ракету-носитель «Союз-ФГ» полностью собрали на космодроме Байконур.
Вечерняя Москва 13:37
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Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
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В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»
В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
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Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com вчера в 03:04
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Сну и бессоннице способствуют определенные продукты
Live24 19 сентября в 04:46
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Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Гаджеты
Начались продажи iPhone 11 в России
В России с 8 утра 20 сентября начались продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Русская Планета вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
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Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
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«Манчестер Сити» забил восемь безответных мячей «Уотфорду» в АПЛ
"Манчестер Сити" стал первой командой в истории английской премьер-лиги, сумевшей забить пять мячей за 18 минут.
РИА Новости 12:16
Кино
Сидевший на Ямале Сенцов нашел неточности в американском сериале «Чернобыль»
Отбывавший наказание в ямальской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра американского сериала «Чернобыль».
URA.Ru 14:03
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости вчера в 03:32
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Киберспорт
Обладательницу рекорда по количеству наигранных часов в Dota 2 забанили до 2038 года
На следующий день форумы и сабреддит Dota 2 наполнились жалобами игроков, которых забанили до 2038 года.
CyberSport.ru 15:58
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Происшествия
Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Известия вчера в 10:01
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Происшествия
Врио начальника красноярской колонии отстранили из-за стриптиза
В Красноярской области временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 отстранен от работы до окончания служебной проверки.
Инфо24 вчера в 11:16
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:05
Политика
Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным
Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи, которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева.
ТАСС вчера в 10:25
Теннис
Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге
В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48