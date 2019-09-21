Армия и оружие
ТАССЭрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции для журналистов перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.
Газета.Ru 12:21
Происшествия
В Таджикистане двое российских военных получили ранения
В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.
РИА Новости 10:52
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Волейбол
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
В Любляне завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Греции.
Вести.Ru 13:05
Армия и оружие
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе
За сутки украинские силовики нарушили перемирие 12 раз.
Российская газета 12:36
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Футбол
Президент «Торпедо»: «Спортивный городок в Лужниках — приоритетный вариант для домашних матчей»
Спортивный городок в Лужниках — приоритетное место для проведения домашних матчей московского «Торпедо» во второй части сезона-2019/20, сообщила «СЭ» президент клуба Елена Еленцева.
Спорт-Экспресс 12:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье
Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru 08:07
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 19 сентября в 01:48
Происшествия
Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
РИА Новости 11:29
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике
Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.
РБК 13:20
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Космос
Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» собрана на Байконуре
Ракету-носитель «Союз-ФГ» полностью собрали на космодроме Байконур.
Вечерняя Москва 13:37
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Общество
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика
Вести.Ru 10:53
Армия и оружие
Попадание «Искандера-М» по цели сняли на видео
Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".
Российская газета 19 сентября в 22:50
Футбол
Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую
Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить.
Матч ТВ 02:41
Происшествия
На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем
РИА Новости 12:33
Кино
Драконы, слоны и битлы: сиквел «Вия» борется с авторским кино
Известия 19 сентября в 17:02
Шоу-бизнес
Евгений Кузин и Александра Артемова стали родителями
Во второй раз Кузин отправился в ЗАГС через шесть лет. Официально мужем и женой с Александрой Артемовой они стали в 2017 году.
Wday.ru вчера в 03:41
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11